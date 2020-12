Política Candidata à Presidência da República Ana Gomes tem ligações familiares a Turquel A candidata à Presidência da República, Ana Gomes, visitou o distrito de Leiria, no passado dia 26 de novembro. 17-12-2020 | Paulo Alexandre O dia começou nas Caldas da Rainha, com visita ao Centro Profissional Para a Indústria de Cerâmica (CENCAL), a Escola Superior de Artes e Design (ESAD) do Instituto Politécnico de Leiria, e reunião com a Comunidade Intermunicipal do Oeste.



Em Leiria, a candidata visitou outra unidade orgânica do Instituto Politécnico de Leiria, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG).



A jornada concluiu-se com uma conferência: "Cuidar de Portugal", no Teatro Miguel Franco, dedicada à Educação e Economia 4.0, na qual participaram Daniel Adrião, militante socialista e ex-candidato à Presidência da Câmara Municipal de Alcobaça, Diogo Ramalho, Presidente da Concelhia de Alcobaça da Juventude Socialista, e Catarina Louro, Vereadora da Câmara Municipal de Leiria, com o Pelouro das Atividades Económicas.



A candidata a Belém revelou que tem fortes ligações à Região, sendo a sua avó paterna natural da freguesia de Turquel, Alcobaça, e o seu avô paterno, que lhe deu o apelido Gomes, natural de Mendiga, Porto de Mós. Os dois conheceram-se em Leiria, quando frequentavam o Magistério Primário, tendo depois rumado a Lisboa.

