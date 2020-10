Alcobaça Consulta de Reumatologia chega ao hospital de Alcobaça O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) já disponibiliza a consulta de Reumatologia no Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO), e a partir do dia 7 de outubro a consulta desta especialidade também estará a funcionar no Hospital Distrital de Pombal. No HABLO as consultas decorrem quinzenalmente das 09h00 às 16h00, e no HDP também funcionarão de forma quinzenal entre as 09h00 e as 12h30. 01-10-2020 | Paulo Alexandre «O Serviço de Reumatologia mantém a sua premissa de qualidade, centrada nos cuidados de saúde ao doente reumático», salienta Marília Rodrigues, diretora do Serviço de Reumatologia do CHL. «A atividade nestas unidades hospitalares [HABLO e HDP] contribui para aumentar a acessibilidade a cuidados diferenciados de Reumatologia e na consolidação de uma rede assistencial de proximidade.»

Alexandra Borges, vogal executiva do Conselho de Administração, explica que «o CHL continua a sua aposta na descentralização das áreas médicas, de forma a estar mais próximo dos seus utentes, através da disponibilização de mais consultas de especialidade e profissionais de saúde, para atender as necessidades de cuidados de saúde».

O Serviço de Reumatologia, criado no CHL em novembro de 2019, visa a prestação de cuidados diferenciados ao doente reumático, atuando ao nível da prevenção, diagnóstico e tratamento precoces, em articulação com os diferentes profissionais de saúde. A equipa é constituída por três médicos especialistas em Reumatologia, e a sua ação divide-se entre a atividade assistencial e formativa, e a investigação. São ainda realizadas diferentes técnicas de diagnóstico e terapêutica, que evitam a deslocação do doente a outras instituições, permitindo a autonomia do CHL na sua realização.

No âmbito da administração de terapêuticas intra-hospitalares, a realização de ensinos e a monitorização clínica, o Serviço de Reumatologia conta com o apoio do Hospital de Dia, que possibilita a redução do número de internamentos e consequente diminuição de custos globais em saúde. O Serviço presta ainda apoio diagnóstico e terapêutico a doentes internados noutras especialidades ou no seguimento de outras consultas, bem como faz consultoria externa, sobretudo com as Unidades de Cuidados Primários, por telefone e e-mail, para esclarecimento de dúvidas, o que agiliza a integração da especialidade e a referenciação de casos urgentes.

