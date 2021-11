Educação Número de Eco-Escolas do concelho da Nazaré cresceu O número de escolas galardoadas pelas suas boas práticas cresceu no ano letivo anterior. O objetivo da Câmara é voltar a aumentar o número das Eco-Escolas 05-11-2021 | JL O número de estabelecimentos escolares da Nazaré galardoadas pelo ECO-ESCOLAS cresceu no ano letivo 2020-2021.



Seis escolas receberam, no passado dia 12, o Galardão que premeia as boas práticas e o trabalho de qualidade desenvolvido no âmbito da Educação Ambiental e/ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável.



Este Programa Internacional da Foundation for Environmental Education, desenvolvido em Portugal desde 1996, tem, entre as suas missões, encorajar ações de desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade, estimular o hábito de participação dos alunos na tomada de decisões e implementação das ações, motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos sustentáveis no quotidiano.



No ano letivo 2020-2021 foram premiadas a Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, Centro Escolar da Nazaré, Universidade Sénior da Nazaré, Jardim de Infância da Confraria Nª Sª da Nazaré, Escola Profissional da Nazaré e Externato Dom Fuas Roupinho.



O Município da Nazaré, que participa neste programa desde 2010, está a sensibilizar todas as escolas concelho com o objetivo de o número de estabelecimentos premiados voltar a crescer no final do próximo ano letivo.

