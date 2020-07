Desporto Parceria entre Câmara, FC Porto – Andebol e D. Fuas forma atletas para criar equipa sénior da Nazaré A Associação Externato D. Fuas Roupinho e o FC Porto – Andebol vão trabalhar juntos na formação de jovens atletas da Nazaré, no crescimento qualitativo e quantitativo dos seus escalões de formação e na criação de uma equipa sénior. 09-07-2020 | JL Os dois clubes criaram uma parceria institucional que tem, entre as suas finalidades, transformar o D. Fuas num clube de vocação formativa de excelência que possibilite aos seus atletas o acesso a escalões mais elevados da competição nacional da modalidade através do projeto “Andebol de Primeira” que congrega a parceria da Câmara Municipal.

A autarquia vê neste acordo de colaboração o mérito e o alcance capazes de acrescentar à projeção do concelho uma outra dimensão desportiva-social.

“Esta iniciativa surge no âmbito de uma conversa antiga entre mim, o D. Fuas e FC Porto - Andebol”, explica o Presidente de Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, acrescentando que “quando o FC Porto – Andebol, reconhecidamente a melhor escola de andebol do país, base da seleção nacional sénior, recentemente classificada em 6º lugar do Campeonato Europeu da modalidade, e presença habitual no Top 16 da Liga dos Campeões Europeus de Andebol, nos apresenta um projeto deste género, que visa a ativar as camadas jovens e colocar uma equipa na 1ª divisão do Andebol, o Município não poderia ficar indiferente, como não ficará se outros de índole nacional ou internacional nos apresentarem propostas similares”.

O Autarca reforça que o objetivo do Município continua a ser a formação e a captação de mais jovens para a prática regular de atividade física e desporto, mas a possibilidade de acrescentar valor, proporcionando mais escolhas de futuro às camadas jovens, no prosseguimento da carreira como atleta, não pode ser posta de lado.

“Continuamos a dar prioridade ao desporto de formação, mas não deixaremos de olhar para aqueles que têm condições para aprofundar e concretizar um potencial sucesso, dinamizando as camadas jovens, captando mais jovens para o desporto e criando-lhes condições para chegarem às seleções”.

A Câmara entende e defende a prática desportiva como um fator de desenvolvimento educativo e social, mas também como um pilar de um estilo de vida saudável, essencial para a qualidade de vida, a saúde e bem-estar da população.

“Os clubes grandes terão sempre a porta aberta do Município para desenvolverem, juntamente com os clubes locais, projetos que, acreditamos, serão de enorme sucesso para todos, nomeadamente para a própria terra”.

A Câmara Municipal aprovou, ontem, o protocolo entre o município, a Associação D. Fuas e o FC Porto – Andebol, que tem como principal objetivo a promoção e desenvolvimento do projeto “Andebol de Primeira” no concelho da Nazaré. O acordo tem a validade de um ano, com início na época 2020/2021, sendo automaticamente prorrogado por períodos de igual duração.

Esta parceria surge após várias conversações entre o Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro e José Vitorino Magalhães, diretor desportivo do FC Porto - Andebol, a que se seguiram reuniões com o vice-presidente do FC Porto para o Andebol, António Borges; o treinador Rui Ferreira, e Hugo Laurentino, antigo guarda-redes de andebol, atualmente team manager da equipa.

Numa carta enviada à Autarquia acerca da disponibilidade do Dragão para uma cooperação na área do andebol, António Borges afirma que o FC Porto “reconhece a grande tradição da modalidade na região, através da existência dos seus clubes e alguns atletas de dimensão nacional e internacional”, acrescentando que “as infraestruturas e equipamentos da mais variada natureza da Nazaré conjugam evidentes oportunidades para o crescimento da modalidade e a justa aspiração de acesso a um nível superior”.

“Estamos certos que existem as melhores condições para um trabalho com sucessos”, acrescenta.

O protocolo será assinado pelas três entidades dentro de duas semanas, na cidade invicta.

Uma das primeiras ações da cooperação será uma sessão de treinos de captação de juniores e seniores, agendada para o dia 13 de julho, no Pavilhão da Nazaré.

