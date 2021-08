Política Hermínio Rodrigues apresenta candidatura à presidência da Câmara de Alcobaça O atual vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, apresentou, formalmente, a sua candidatura ao cargo de Presidente nas próximas eleições autárquicas, na passada quarta-feira. 23-07-2021 | Paulo Alexandre Cerca de 70 pessoas assistiram presencialmente à sessão de lançamento de Hermínio Rodrigues, que também pode ser acompanhada online.



O evento abriu com a intervenção do mandatário da campanha, Luís Castelhano, atual Presidente da Assembleia Municipal, a que se seguiram as intervenções do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio, do Presidente da Distrital de Leiria, Rui Rocha, culminando na intervenção do Candidato a Presidente da Assembleia Municipal, Carlos Marques.



O candidato do PSD declarou que aceitou desafio por três razões, elogiou com quem trabalhou e enumerou as metas da sua presidência, caso seja eleito.



“Em primeiro lugar, pelo gosto que tenho pelo serviço público, que me permite uma maior proximidade com as nossas gentes, em segundo lugar, pela motivação que sinto em poder dar continuidade ao projeto do PSD nos últimos 24 anos. Falo essencialmente, do desenvolvimento e projeção das nossas freguesias; da melhoria e da qualidade dos serviços municipais; e da criação e renovação das infraestruturas que respondam às necessidades dos nossos cidadãos”, explicou o candidato.



Como terceiro motivo para avançar, Herminio Rodrigues apontou a “capacidade de liderar uma equipa que não tenha receio de pensar sobre o passado, e de projetar o presente e o futuro, sempre em prol do bem-estar dos nossos munícipes”.



Vereador na Câmara Municipal de Alcobaça há 24 anos, o agora candidato à presidência falou da capacidade de iniciativa dos executivos que integrou até à data, mas também da coerência de ação.



“Se o que nos caracteriza é uma enorme capacidade de iniciativa e empreendedorismo, esse espírito tão nosso de querer concretizar sonhos e ambições, é porque soubemos ao longo de mais de duas décadas apostar na consistência e coerência, na gestão do interesse comum, e na força da sociedade proveniente da energia das nossas freguesias”.



Herminio Rodrigues recordou algumas das figuras com quem trabalho e disse ter sido uma “honra e um privilégio ter tido a oportunidade de trabalhar, ao longo destes anos, com o Dr. Gonçalves Sapinho e com Paulo Inácio”.



“O Dr. Sapinho foi um homem com quem muito aprendi na política; além disso, foi um homem que me inspirou em muitos dos seus ideais”, explicou. Já sobre Paulo Inácio, que classificou de “amigo”, o candidato dirigiu “palavras de reconhecimento, aprendizagem e gratidão. Soubeste ser um homem centrado nas pessoas, à procura do melhor para a nossa terra”.



A candidatura de Herminio Rodrigues assenta em três pilares fundamentais: Felicidade, Território e Economia.



Do lado Económico, que o candidato social-democrata considera ser um “grande pilar do nosso concelho, evidente pelo nosso empreendedorismo e pelas nossas empresas”, a criação do Gabinete Empresarial é um dos objetivos destinado a “apoiar de forma próxima as empresas, através de plataformas digitais”, assim como a criação de “uma marca institucional do Concelho para os produtos das empresas, e valorizar marcas territoriais como a maçã de Alcobaça, a cerâmica, a cutelaria, entre tantas outras”.



Ainda no âmbito da economia, a candidatura do PSD anunciou que pretende “apostar na inovação e transição digital, dando continuidade ao processo de digitalização dos nossos serviços e valorização dos seus funcionários, à expansão da rede de wi-fi e à conclusão da rede de fibra-ótica no concelho. Por fim, queremos transformar espaços existentes em espaços de coworking”.



A uma economia forte, o PSD quer um turismo cada vez mais dinâmico e gerador de riqueza.



“Para o desenvolvimento deste sector, pretendemos, dar continuidade ao projeto da mobilidade suave, que vai atualmente de Alcobaça à foz do Rio Alcoa, para, no futuro, se expandir até à nascente, valorizar o património histórico e religioso, como o Mosteiro de Coz, classificado como monumento nacional, assim como o património local das freguesias. Esta também é uma forma de atrair visitantes e de os fixar por mais dias no nosso Concelho, criar proximidade com os agentes turísticos locais, através de uma plataforma de divulgação de atividades”.



Outro dos eixos fundamentais anunciados pela candidatura do PSD é a questão Territorial.



“Pretendemos olhar para o território e proporcionar as mesmas oportunidades a todas as pessoas. Queremos assegurar coesão territorial”, explicou.



A forma de alcançar a maior coesão será tentada a partir de várias iniciativas como a ciclovia e percurso pedonal que una as freguesias do concelho. O objetivo é valorizar o território dos antigos coutos cistercienses e dar a conhecer os campos de cultivo e paisagens.



Valorizar e criar equipamentos de saúde e continuar a requalificar a rede viária e os centros urbanos são outros dos objetivos da candidatura, tendo o cabeça de lista do PSD afirmado que pretende “valorizar a serra e o mar, promover a descarbonização, através da substituição progressiva da frota automóvel do Município por veículos elétricos, dar continuidade ao processo de eficiência energética, valorizar e desenvolver novos temas na educação ambiental e, finalmente, investir no saneamento (incluindo as fossas sépticas)”.



Quanto ao eixo da Felicidade, a candidatura social-democrata disse que para haver uma sociedade mais feliz, “temos de ter uma educação de excelência, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, dando continuidade à recuperação do parque escolar, para que todas as crianças e jovens tenham as mesmas oportunidades”.



“Queremos ser ainda mais ambiciosos e apostar também na aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, acreditamos que vai ser possível criar um campus de investigação e de experimentação nas áreas agrícola, gastronómica e tecnológica, de forma a ligar as instituições de ensino e de investigação já existentes”.



Na área da cultura, “outro fator criador de felicidade” para a candidatura, Herminio Rodrigues destacou o acompanhamento dos artistas locais, o Cistermúsica, a Mostra Internacional dos Doces e Licores Conventuais e falou na criação de novos eventos relacionados com a gastronomia do nosso Concelho. ”Falo da Festa da Maçã de Alcobaça e do Festival Convivência, que cruzará várias culturas gastronómicas”.



A saúde e bem-estar; a criação de um Plano Municipal de Saúde, em conjunto com as Unidades de Saúde e outros parceiros; a criação de novos percursos pedestres e percursos de BTT; valorização e criação dos espaços para a atividade física e desporto espontâneo e a requalificação das instalações desportivas, como o Estádio Municipal são outras prioridades de gestão da candidatura.



O papel das associações de cariz cultural e desportivo na sociedade será outra das prioridades de atuação.



“Temos que ter políticas de proximidade com estas mesmas associações, pois elas têm um papel relevante na área da formação dos nossos jovens, que queremos muito fixar no nosso território”.



Ainda dirigido aos mais jovens e às dificuldades na aquisição de habitação, a candidatura anunciou que irá criar um Programa de Habitação Jovem nas freguesias com o qual pretendem contribuir para a fixação de população.



Sobre a situação de saúde pública e o apoio à população, Herminio Rodrigues recordou que foram criadas, na atual gestão, 18 medidas de âmbito social para proteção das famílias que vão do apoio à renda, ao medicamento, até ao acompanhamento psicológico, e elogiou as instituições de cariz social que contribuíram para amenizar os efeitos da primeira fase da pandemia na economia das famílias.



Lista que acompanha Hermínio Rodrigues à câmara de Alcobaça



Inês Silva [Candidata a Vereadora]

Paulo Mateus [Candidato a Vereador]

João Santos [Candidato a Vereador]

Eugénia Machado [Candidata a Vereadora]

Ana Soares [Candidata a Vereadora]

Jacinto Francisco [Candidato a Vereador]

Cidália Branco [Candidata a Vereadora]

José António Beato [Candidato a Vereador - suplente]

Elisabete Mendes [Candidata a Vereadora - suplente]

Rui Marques [Candidato a Vereador - suplente], e

Carlos Marques [Candidato a Presidente da Assembleia Municipal]



Lista de Candidatos às Juntas de Freguesia:



José Rafael - Candidato a presidente da União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria

Leonel Ribeiro- Candidato a presidente de JF de Alfeizerão

Maria de Lurdes Pedro - Candidata a presidente da JF da Benedita

Paulo Eusébio - Candidato a presidente da JF da Cela

Joaquim Pego - Candidato a presidente da JF de Évora de Alcobaça

Nuno Vieira - Candidato a presidente da JF de São Martinho do Porto

Valter Ribeiro - Candidato a presidente da UF de Pataias e Martingança

Jorge Honório - Candidato a presidente da JF de Turquel

Pedro Pombo - Candidato a presidente da JF do Vimeiro

