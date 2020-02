Política Rui Alexandre e Manuel Sequeira lideram concelhias PS Alcobaça e Nazaré Rui Alexandre foi reeleito presidente da concelhia do PS Alcobaça, no passado dia 31. 14-02-2020 | Paulo Alexandre A lista A, liderada por Rui Alexandre, venceu com 80 votos, tendo a lista B, liderada por Isabel Fonseca, arrecadou 67 votos.

O secretariado da Federação distrital validou, no passado dia 3, as eleições para as concelhias do Distrito de Leiria, marcou o dia das eleições para Presidente Federação, Delegados ao Congresso e Mulheres Socialistas – ID (13 de março), o dia do congresso (4 de abril) e definiu o número total de delegados ao congresso.

Quanto às eleições nos concelhos do distrito de Leiria venceram Rui Alexandre (Alcobaça), Manuel Sequeira (Nazaré), António Jose Vicente Domingues (Ansião), Augusto Neves (batalha), Ricardo Fernandes (Bombarral), Sara Velez (caldas da Rainha), António Henriques Antunes (castanheira de Pera), Marta Brás (Figueiró dos Vinhos), Gonçalo Lopes (Leiria), Nelson Araújo (Marinha Grande), Ana Sousa (Óbidos), Nelson Fernandes (Pedrógão Grande), Ângelo Ferreira Marques (Peniche), Odete Alves (Pombal) e David Salgueiro (Porto de Mós).

Na Comissão Política Distrital, realizada após a reunião do secretariado distrital, foi eleita a Comissão Organizadora do Congresso com Raul Testa (presidente), Diana Pais, Paulo Vicente, Célia Afra, Rogério Guerra, Luís Polido e Delfim Azevedo.

