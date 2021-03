Economia, Alcobaça Comércio tradicional ressente-se com o arrastamento da pandemia Há cada vez mais espaços comerciais vazios, esvaziados de atividade e sem sinais de retoma. A cidade vai mostrando evidencias das consequências da pandemia na economia local. 18-03-2021 | PA Isabel Fonseca, presidente da União de Freguesias Vestiaria-Alcobaça fala num “cenário muito preocupante”.



“Tivemos essa noção em maio com a reabertura pós confinamento, e por isso fizemos a campanha dos 0,50 cêntimos por cada compra que revertia para o auxilio a famílias carenciadas, em que alertamos, também, para a sustentabilidade do comércio local, das famílias e da economia. Puxámos pelo comércio no Natal, com a animação de rua, mas há muitas lojas que fecharam e as que fecharem agora terão muitas dificuldades” em regressar.



A autarca fala de uma situação desoladora. “Basta passar pelo centro histórico para ver uma realidade, que nos preocupa muitíssimo”.



Para mudar essa realidade no concelho, a autarca defende um trabalho conjunto que envolva várias entidades uma vez que se tratam de “investimentos muitos grandes que só a Câmara, em coordenação com associações de comerciantes, poderia alavancar. A Junta não tem essa disponibilidade financeira, tendo em conta que o nosso orçamento anual são 250 mil euros, mas entendemos que existem soluções e já as temos proposto ao senhor presidente de Câmara”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com