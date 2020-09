Cultura Jazz do Valado dos Frades arranca com concerto no cineteatro da vila O Jazz está de volta e começa com um concerto no Cineteatro da Nazaré, que juntará a voz de Sónia Tavares à sonoridade da Big Band do Município da Nazaré, no dia 3 de outubro, às 22 horas. 17-09-2020 | JL O número de lugares para este espetáculo está condicionado às normas de higiene e segurança da DGS no âmbito dos planos de ação e combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Os espetadores deverão respeitar a etiqueta respiratória, o distanciamento social proposto pela direção do cineteatro e utilizar obrigatoriamente máscara durante toda a sua permanência na sala.

Os bilhetes custam 10 euros e podem ser adquiridos uma semana antes do espetáculo na bilheteira do cineteatro, durante o período da tarde, ou podem ser reservados para o telefone 937 340 023.

Sábado, 3 de outubro às 22 Horas

Cine-teatro da Nazaré

Big Band do Município da Nazaré + Sónia Tavares

Segunda, 5 de outubro às 16 horas

Marginal da Nazaré

DixieNaza Jazz Band

Quinta, 8 de outubro às 22 horas

Sala do Clube R. B. Valadense

TGB

Sexta, 9 de Outubro às 22 horas

Sala do Clube R. B. Valadense

André Fernandes – Centauri

Sábado, 10 de Outubro às 22 horas

Sala do Clube R. B. Valadense

Monstro Mostrengo

Domingo, 11 de Outubro às 17 horas

Sala do Clube R. B. Valadense

Grátis com reserva de bilhete

Palestra “PopRock vs Jazz” com Adelino Mota

Quinta, 15 de Outubro às 22 horas

Sala do Clube R. B. Valadense

Carlos Bica & AZUL com Frank Möbus + Jim Black

Sexta, 16 de Outubro às 22 horas

Sala do Clube R. B. Valadense

Tomás Marques Quarteto

Agradecemos desde já a sua colaboração

