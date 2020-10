Alcobaça Grupo H Saúde da Benedita oferece viatura ao Centro Cénico e de Bem-Estar Social da Cela O Centro Cénico e de Bem-Estar Social da Cela assinalou o quadragésimo sétimo aniversário, a 6 de outubro, com a Bênção de um novo veículo, uma oferta do Grupo H Saúde, da Benedita. 15-10-2020 | Paulo Alexandre O Presidente da Instituição, José Alberto Lorvão, agradeceu a oferta num ano marcado pelas consequências da pandemia.

Apesar do mau ano, a instituição realizou importantes encaixes que têm em vista a rentabilização do património e a sua sustentabilidade.

Foram adquiridos dois terrenos, onde estão instaladas várias habitações, e a instituição recebeu, de ajudas, 50 mil euros da Câmara e uma nova carrinha, destinada aos utentes, oferecida pelo Grupo H Saúde.

Henrique Henriques diretor do Grupo H Saúde disse que a oferta da viatura “vai ao encontro da forma de estar da instituição”.

"É estar junto de quem precisa e junto da comunidade. Uma simples carrinha irá contribuir para a felicidade de muitas pessoas. É um pequeno gesto que partilhamos com toda a população", disse Henrique Henriques.

