Política Walter Chicharro venceu as eleições para a Federação Distrital de Leiria do PS Walter Chicharro venceu as eleições para a Federação Distrital de Leiria do PS, com 61% dos votos. 30-07-2020 | JL O presidente da Câmara da Nazaré obteve 61% dos votos, com 737 votos, contra os 477 votos do adversário, José Pereira dos Santos.

“O objetivo é o ciclo autárquico que terá lugar daqui a um ano. Quero reforçar a posição do PS no distrito”, declarou o socialista, que acrescentou ser candidato a novo mandato à Câmara da Nazaré.

Walter Chicharro sucede a António Sales, atual secretário de Estado da Saúde, elege a pacificação do partido como outro dos seus objetivos de mandato.

“Normalizar e acalmar o partido” são as suas prioridades assim como a “serenidade e uma maior proximidade às concelhias”.

O novo presidente da Federação Distrital de Leiria do PS leva a “experiência do trabalho na Nazaré” para aplicar na estrutura distrital do partido e colocar o “distrito a trabalhar a uma só voz, de forma unida, e garantir as melhores escolhas”.

Walter Chicharro quer uma "federação mais ativa e mais presente", reforçando a presença e "olhando para Leiria com um olhar diferente".

