Política Isabel Ventura é a candidata do Chega à Câmara de Alcobaça Isabel Ventura, uma engenheira química de profissão, encabeça a candidatura do Chega à Câmara de Alcobaça nas próximas eleições autárquicas. 23-07-2021 | PA Tornar a gestão municipal mais transparente é um dos grandes objetivos do Partido que se apresenta a votos no concelho de Alcobaça com uma candidata que se estreia na corrida a um cargo político.



A engenheira química, de 57 anos, explica que foram o amor à terra e a vontade de defender os munícipes que a levaram a aceitar o desafio de “concorrer numas eleições em as pessoas são tão importantes quanto as ideologias”.



Com um projeto autárquico assente na necessidade dos munícipes se reverem nas suas estratégias, o Chega declara que quer tornar a gestão camarária mais transparente, com os dinheiros públicos a poderem ser rastreados a clarificar se são aplicados nos propósitos a que são destinados.



A economia e as questões sociais lideram as preocupações da candidata pretende que a sua ação de presidente, se assim for eleita, seja pautada “por medidas respeitadoras do ambiente, que afeta transversalmente toda as outras questões” e que “se irão refletir nas gerações futuras”.



A empresária na área de gestão de qualidade, ambiente e segurança é licenciada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.

