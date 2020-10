Educação Margarida Balseiro Lopes denuncia cortes no Ensino Artístico A deputada do PSD, Margarida Balseiro Lopes, questionou a ENSEMBLE (Associação Portuguesa de Instituições de Ensino de Música) na Assembleia da República sobre os cortes no Ensino Artístico e que ameaçam o futuro de várias instituições da Região. 15-10-2020 | Paulo Alexandre A deputada lembrou que a expectativa era de crescimento do Ensino Artístico Especializado, o que afinal não aconteceu. Verifica-se, antes, uma dramática realidade de cortes brutais em várias escolas. Exemplos disso são o Orfeão de Leiria, com cortes superiores a 60%, e a Academia de Música de Alcobaça.

Para o PSD, esta é uma situação especialmente grave pelo momento escolhido, depois de realizadas as inscrições para o ano letivo seguinte.

O PSD criticou também a opacidade da fórmula de financiamento e as distorções provocadas por esta nova fórmula de cálculo. “É incompreensível que se tenha passado para um sistema de financiamento com base em estimativas, alterando por completo a lógica dos anos anteriores que era realizada com base no histórico”, afirmou a deputada.

O impacto destes cortes em escolas bem avaliadas pela tutela ao longo dos anos pode ser brutal, se não for lançado entretanto o concurso adicional prometido pelo Governo.

