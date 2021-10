Sociedade Resort na Nazaré “ Veste-se” a rigor para receber o Halloween Nos últimos fins de semana de outubro (de 22 a 24 de outubro e de 29 de outubro a 1 de novembro) o Ohai Nazaré proporciona a melhor experiência de Halloween para todos os membros da família se divertirem e assustarem. 15-10-2021 | JL Preparem os corações e façam as malas. O destino deste Halloween é o Ohai Nazaré. O outdoor resort, localizado em plena reserva natural de pinhal, será transformado de 22 a 24 de outubro e de 29 de outubro a 1 de novembro, num incrível parque temático de Halloween.



Nestes dois últimos fins de semana de outubro há grandes possibilidades de se deparar com fantasmas, bruxas, vampiros e alguns espantalhos na receção e restaurante, mas não se preocupe porque não fazem mal a ninguém, a menos que não partilhe os doces que ganhou no Doces ou Travessuras.



Na sexta-feira, após o check-in, as famílias poderão ocupar a tarde na Casa de Bruxas, onde serão recebidos por bruxas e outras criaturas míticas e participar em atividades como a pintura de máscaras e preparação de disfarces. Segue-se a animação noturna para miúdos e graúdos. Os mais pequenos podem aproveitar as atividades na Casa das Bruxas.



Adolescentes e adultos podem-se aventurar no Hotel Assombrado, uma passagem de terror onde vão ser recebidos por um conjunto de criaturas tenebrosas.



O sábado começa logo de manhã com atividades novas no recinto como a criação de abóboras e a Vassoura Mecânica. À tarde, a sua família poderá ouvir as histórias no cemitério ou criar a sua caveira mexicana, entrar no Hotel Assombrado e participar nas atividades na Casa de Bruxas.



Para terminar o dia em grande, o Ohai Nazaré convida a abanar o esqueleto no Disco Thriller e participar na Fiesta de Los Muertos, que segundo a tradição Mexicana, tem como objetivo lembrar e celebrar as pessoas que já não estão connosco.



No domingo, começa-se o dia com a última ronda de Casa das Bruxas, da Vassoura Mecânica, dos Fósseis em âmbar e da Família Caveira. Pela tarde os hóspedes poderão fazer Coroas de Flores, que poderão utilizar nas animações noturnas. Vão aprender a assustar como ninguém com o Workshop de Partidas, poderão visitar mais uma vez o Hotel Assombrado ou se preferirem, podem ocupar o seu tempo com a Caixa Mistério e a Poção Mágica.



Na noite mais assustadora do fim de semana (31 de outubro), o dia acaba com o Cortejo Fúnebre das criaturas que, durante esta temporada habitaram o Ohai Nazaré. Este cortejo será acompanhado por uma banda de metais e Mariachis a cantar.



O último fim de semana de outubro prolonga-se com o feriado de 1 de novembro. Este dia especial tem ainda atividades da parte da manhã, até ao check-out que se realiza às 14h.



Em primeiro lugar, serão os Jogos do Azar, seguidos do Desafio da Vassoura, e para terminar os hóspedes poderão tirar fotografias numa Photobooth, para que se recordem desta extraordinária e assombrada visita ao resort.



O Ohai Nazaré pretende proporcionar uma estadia agradável, animada e diferente, por isso, será abordado por bruxas, zombies, espantalhos e outros seres fantásticos ao longo destes 4 dias.



Poderá interagir com estas criaturas mágicas e aprender com elas histórias, brincadeiras e por último, mas não menos importante, a pregar partidas, para surpreender os seus amigos e familiares.

