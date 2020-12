Ocorrências Homem encontrado morto em Fervença com marcas de ter estado amarrado Um homem de 75 anos encontrado morto em casa, na Fervença, freguesia de Maiorga, no dia 24 de novembro, apresentava marcas compatíveis com ter estado amarrado nos pés e nas mãos. 17-12-2020 | PA Segundo o Correio da Manhã, a possibilidade da vítima, João Valentim, ter sido assassinado por alguém que procurava dinheiro para sustentar o vício da droga é uma das linhas de investigação da PJ, que não afastou a hipótese de o autor ser conhecido da vítima. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com