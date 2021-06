Nazaré Nazaré é a praia com a maior lotação do País no verão 2021 O Governo publicou, esta segunda-feira, em Diário da República a lista final da capacidade de ocupação das praias para esta época balnear, num verão ainda marcado pela pandemia da Covid-19, em que as autoridades prometem multas para quem não cumprir as regras. 17-06-2021 | JL O Areal da Nazaré será o que permitirá acolher mais pessoas, com 17.100 estimadas.



A Praia do Salgado, em Famalicão, poderá acolher 3100 pessoas. Ao lado, no concelho de Alcobaça, a praia de Água de Madeiros poderá acolher 150 pessoas, a Pedra do Ouro 3.800, a Polvoeira 1.300, Paredes de Vitória 1.500, Légua, 400 e São Martinho do Porto 6.200 pessoas.



O organismo calculou a capacidade máxima de cada praia de maneira a que cada pessoa possa ter uma área de 8,5 metros quadrados, garantindo assim a distância de segurança.



A Lotação das restantes praias do distrito de Leiria é a seguinte, Osso da Baleia 1.900 pessoas, Pedrógão Centro 5.600, Pedrógão Sul 600, Pedras Negras 500, Praia Velha 6.100, São Pedro de Moel,1.900 Foz do Arelho-Lagoa, 6.000 Foz do Arelho-Praia do Mar 3.800, Bom Sucesso 3.100, Vale de Janelas 1.600, Rei do Cortiço 400, Baleal Campismo 2.100, Baleal Norte 2.800, Baleal Sul 2.200, Consolação 3.000, Consolação Norte 1.500, Cova da Alfarroba4.000, Gambôa 700, Medão-Supertubos 2.600, Molhe Leste 3.800, Peniche de Cima, 1.700 Porto da Areia Sul 200 e São Bernardino 300 pessoas.



