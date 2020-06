Educação Trabalhos de casa em papel entregues em quatro pontos de acesso Os Planos de Trabalho em papel para alunos com aulas em casa, e sem acesso a meios digitais, deverão ser levantados na Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio; Biblioteca Municipal da Nazaré; Centro Escolar do Valado e Escola Básica de Famalicão. 28-05-2020 | JL Horários:

Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio – Alunos dos 2º 3º ciclos e secundário da Nazaré | 3ª feira, das 9h00-12.30h

Biblioteca Municipal da Nazaré - Alunos do 1º ciclo da Nazaré | 3ª feira, das 9.30-12.30h

Centro Escolar do Valado – Alunos de todos os ciclos do Valado|4ª-feira, das 9.30h - 12.30h

Escola Básica de Famalicão - Alunos de todos os ciclos| 5ª feira, das 9.30h-12.30h

As atividades presencias de alunos do Pré-Escolar até ao 10º Ano estão suspensas até ao final do ano letivo. A Direção do Agrupamento de Escolas da Nazaré, em colaboração com a Equipa do Centro de Apoio às Aprendizagens da Câmara Municipal, estão a entregar, semanalmente, aos alunos ainda sem meios informáticos os seus Planos de Trabalho, elaborados pelos conselhos de ano/turma. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com