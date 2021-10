Economia Empresa da Nazaré disponibiliza produto tradicional no mercado O Carapau Seco e Enjoado da Nazaré chegou aos consumidores, de norte a sul do país, através de uma nova aposta da empresa Luís Silvério e Filhos. 15-10-2021 | JL O Carapau Seco e Enjoado da Luís Silvério & Filhos, S.A. recupera as raízes culinárias de Portugal e pretende permitir a confeção de pratos culinários ancestrais com total segurança.



O produto, conhecido por intermédio das peixeiras que se encontram diariamente no estendal do Museu (VIVO) do Peixe Seco da Nazaré, passa, agora, a ser também produzido e comercializado em maior escala por esta empresa dedicada à produção, transformação, congelação e comercialização de pescado, e que recentemente abriu uma moderna unidade fabril na Área de Localização Empresarial de Valado dos Frades.



De acordo com a empresa, o processo de produção desta iguaria recorre ao saber transmitido de geração em geração, mas agora suportado por processos produtivos seguros, o que permite colocar no mercado um produto 100% fiável, com todo o sabor e textura típicos.

