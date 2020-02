Sociedade Joaquim Morais mantém-se à frente da Associação Humanitária de Bombeiros A direção cessante vai continuar a dirigir a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Nazaré até março, mês em que será convocado um novo ato formal para a eleição de nova equipa dirigente. 30-01-2020 | JL Nenhuma lista se apresentou a votação na última Assembleia-Geral extraordinária realizada, pelo que uma nova tentativa será tentada no mês de março.

“O presidente da Assembleia Geral propôs a continuação desta direção em serviço de gestão nos primeiros meses do ano. Oportunamente será convocada nova tentativa”, explica Joaquim Morais.

O presidente em exercício admite apresentar nova candidatura, mas faz depender a sua disponibilidade de um conjunto de obras que considera básicas aos bombeiros.

“Não sabemos se nos vamos apresentar, e isso vai depender de vários fatores, Não podemos continuar com os voluntários a dormir no quartel sem lhes darmos as mínimas condições. Queremos novas camaratas e novas casas de banho (masculinas e femininas). Também gostaríamos de fazer na parte de trás do quartel uma espécie de telheiro, mas as verbas que temos são poucas e os apoios escasseiam”, explica Joaquim Morais.

A intervenção no quartel, que já é pedida há alguns anos, pode determinação a aceitação do novo desafio.

"Esperamos que abram concurso para remodelação de quarteis e é nesse sentido que aguardamos, para ver o que iremos fazer".

