Nazaré Reorganização das Unidades de Saúde do concelho da Nazaré O ACES Oeste norte comunicou por circular a nova reorganização das Unidades de Saúde do Concelho da Nazaré, que surge após a reinstalação dos serviços a 1 de fevereiro, data a partir da qual o Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte deixou de usufruir das instalações do Hospital da Confraria de N.S. Nazaré. 25-02-2021 | JL Assim, a UCSP – Pólo de Valado dos Frades, que abrange a freguesia de Valado dos Frades, funciona com dois médicos, duas assistentes técnicas e dois enfermeiros, de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.



Os utentes inscritos na UCSP Nazaré – sede, que pertenciam aos ficheiros dos médicos Eulália Pinto e Carlos Januário, passarão a ser acompanhados por profissionais de saúde da USF Global, de acordo com a Circular, assinada por Ana Pisco.



O Atendimento Complementar da Nazaré está a funcionar, desde o passado dia 29 de janeiro, no novo Centro de Saúde, localizado nos Caixins, com o horário das 20h00 às 24h00 de 2ª a 6ª feira, e aos fins de semana e feriados das 14h00 às 24h00.



