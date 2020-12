Alcobaça Desmatação do Rio Alcoa na zona da Levadinha deixa percurso de água visível aos moradores A desmatação das margens do Rio Alcoa, mais precisamente na zona da Levadinha, no bairro da cidade de Alcobaça conhecido como Lameirão, realizada pela Câmara Municipal deixou o curso de água visível. 17-12-2020 | PA Os trabalhos de limpeza das margens e do leito da linha de água realizaram-se desde a rotunda da estátua de São Bernardo (junto à escola secundária D. Inês de Castro) até à confluência da Levadinha com o Rio Alcoa, tendo sido realizada a poda de restruturação das árvores que estavam a obstruir o leito do rio e/ou em risco de queda.

Este trabalho é também consequente da limpeza das margens e do leito dos Rios Alcoa e Baça realizada durante o verão deste ano, estando prevista a desmatação do leito da Levadinha, no troço que se estende ao longo do Parque Verde, para março de 2021.

"Este é um trabalho de manutenção que se impõe por questões ambientais e de segurança. O Rio Alcoa é uma peça estruturante na estratégia de dinamização sustentável da cidade e do território que temos vindo a implementar ao longo dos últimos anos, com destaque para o Parque Verde e para o projeto da Mobilidade Suave entre Alcobaça e Nazaré, entre muitos outros projetos", explicou Paulo Inacio, presidente da Câmara Municipal, acrescentando que "a preocupação ambiental está de resto bem fundamentada nos dados mais recentes do INE que confirmam Alcobaça como a Câmara do Oeste que mais investiu na área do ambiente e a única Câmara do Oeste acima da média nacional".

