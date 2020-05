Alcobaça Autarquia faz rastreio do Covid-19 a funcionários das IPSS A Câmara de Alcobaça começou a fazer o rastreio integral dos funcionários das IPSS. 14-05-2020 | Paulo Alexandre A iniciativa, que conta decorre em articulação com a Segurança Social, ACES Oeste Norte, Instituto Politécnico de Leiria e a Faculdade de Farmácia de Lisboa, já testou o Solar de Cister, Lar D’Aldeia e CEERIA, Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, Fundação Maria e Oliveira, Lar de 3ª Idade dos Frazões, em Turquel, e a Casa de Repouso da Goucharia, na Benedita.

“Até ao momento, todos os testes realizados aos funcionários das instituições de solidariedade social do concelho estão a decorrer normalmente, não se registando até ao momento nenhum caso positivo”, escreveu Paulo Inácio, na sua página de facebook.

Ainda de acordo com o Presidente de Câmara, "a este ritmo superaremos certamente, até ao dia 13 de maio, a marca do meio milhar de testes realizados. Este processo de rastreio irá abranger todas as nossas instituições de solidariedade social e estará concluído previsivelmente antes do final do corrente mês”.

Sobre a cooperação com todas as restantes entidades, o autarca explica que “todas estas sinergias são muito importantes para realizarmos os testes de forma mais rápida”.

Entre utentes e funcionários, os lares de terceira idade do concelho de Alcobaça abrangem cerca de 1500 pessoas, mas para já só serão testados os funcionários.

