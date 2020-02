Desporto Etapa do “Arena 1000” em Andebol de 19 a 21 de junho na Nazaré A Praia da Nazaré vai acolher, de 19 a 21 de junho, o “Arena 1000”, torneio de clubes, que faz parte do Circuito Nacional de Andebol de Praia de Espanha, integrado na (EBT) 30-01-2020 | JL “Será a oportunidade de vermos Andebol de Praia de clubes ao mais alto nível internacional”, diz Mário Bernardes, Coordenador Nacional de Andebol de Praia para quem a “Nazaré irá fazer parte da história do andebol de praia espanhol”.

Para Walter Chicharro trata-se de “mais um grande evento para a Nazaré”. O Presidente de Câmara da Nazaré assinou, esta semana, na FITUR - A Feira Internacional de Turismo, com Paco Blasquez, responsável pela Real Federação Espanhola de Andebol, e com a Federação Portuguesa de Andebol, a realização do primeiro evento internacional de andebol de praia do campeonato espanhol, o “Nazaré Dreams Arena 1000”, no Estádio do Viveiro, da Praia da Nazaré.

“Continuará a ser o evento mais pontuado do campeonato europeu de clubes (EBT) organizado sob a égide da EHF (European Handball Federation). Esperamos 80 equipas espanholas e 40 portuguesas, para além de muitas mais de outros países, tais como a Polónia, Hungria, Suécia ou a Holanda”, adiantou o autarca, que vê a vinda desta prova como mais “um reconhecimento internacional do papel de organizador de eventos desportivos internacionais”.

“É a junção de duas grandes marcas com a capacidade organizativa da Nazaré dos maiores eventos internacionais desportivos. Para o Município é, desde logo, muito interessante poder receber a primeira etapa de sempre que se realiza fora de Espanha, e logo o do Campeonato de Andebol de Praia mais relevante do mundo”.

O Campeonato Espanhol é o evento mais importante do andebol de praia. É a primeira vez que uma das suas etapas se realiza fora do país, tendo a Nazaré sido escolhida para a receber.

A vinda da etapa cumpre uma ambição de mais de dois anos da Nazaré, e que se concretiza após o empenho da Federação Portuguesa de Andebol, através do seu Presidente, Miguel Laranjeiro, e do Coordenador Nacional de Andebol de Praia, Mário Bernardes. "Ter as duas federações neste grande evento é um objetivo cumprido", disse o autarca.

