Nazaré Docapesca instala central fotovoltaica no Porto da Nazaré A Docapesca anunciou um investimento superior a 243 mil euros nos portos de pesca da Nazaré e de Peniche. 02-07-2021 | JL O Porto da Nazaré terá uma central fotovoltaica e os farolins de assinalamento marítimo nos Portos da Nazaré e Peniche serão reabilitados.



A central fotovoltaica para autoconsumo na Nazaré, um investimento com o preço-base de 115.000 euros, alia duas fontes fornecedoras de energia (UPAC e a rede elétrica existente), será composta por 270 painéis de 310Wp e irá permitir a produção de energia renovável e, simultaneamente, o sombreamento de viaturas estacionadas junto do edifício da GNR e For-Mar.



A reabilitação dos farolins representa um investimento de 43.350 euros.



O tratamento de armaduras danificadas e reparação de betão, a pintura de superfícies e a montagem de varandins, escotilhas e portas de acesso ao interior dos assinalamentos são outras das intervenções planeadas num plano de obras cujo investimento final é de 243.350 euros, com vista à melhoria das condições dos dois portos de pesca.



A Docapesca já tinha anunciado a reabilitação da lota do Porto da Nazaré, uma empreitada de quase 250 mil euros para requalificar a área da primeira venda de pescado, as áreas reservadas ao público e aos trabalhadores, as instalações e equipamentos de higienização e áreas de conservação de pescado



Em Peniche, foi feita a reabilitação da pavimentação do cais de descarga do cerco, obra que representou um investimento de cerca de 85.000 euros na melhoria de eficiência das operações e a capacidade de resposta às embarcações que utilizam o cais. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com