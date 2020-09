Política Secretariado do PS indica Rui Alexandre para candidato à Câmara de alcobaça O Secretariado do PS de Alcobaça aprovou, por unanimidade, o nome de Rui Alexandre como candidato à Câmara Municipal nas autárquicas do próximo ano. 17-09-2020 | Paulo Alexandre O processo de escolha do candidato ainda não está fechado, pelo que na devida altura será anunciado o nome escolhido.

Os restantes órgãos da concelhia do PS de Alcobaça ainda não se pronunciaram sobre a decisão do secretariado que aprovou, ainda, o nome de Leonel Fadigas para número um da lista candidata à Assembleia Municipal nas eleições locais do próximo ano. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com