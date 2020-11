Economia Ginja M.S.R. de Alcobaça recebe medalha de ouro em Bruxelas O licor de ginja M.S.R., de Alcobaça conquistou a medalha de ouro no concurso “Spirits Selection – Concours Mondial de Bruxelles“. 26-11-2020 | Paulo Alexandre A comemorar 90 anos de registo da marca, a M.S.R. congratula-se pela distinção no “mais prestigiado concurso mundial de bebidas espirituosas”.

“Ganhámos 1 medalha no maior concurso mundial e que é uma excelente prenda no ano que em completamos 90 anos de registo de marca”, data que ficou sem a devida comemoração “devido à pandemia, que nos levou ao cancelamento das atividades previstas para assinalar o ano”, explica o empresário Vasco Gomes.

O licor marcará presença na edição especial da Mostra de Doces e Licores Conventuais com uma novidade

“Pela primeira vez, iremos ter as portas da adega abertas para poderemos receber as pessoas e proporcionar algumas visitas, de acordo com as normas de segurança em vigor no âmbito dos planos de contingência da pandemia, e condicionado ao número de entradas permitidas”.

A adega de uma das marcas mais emblemáticas de Alcobaça funciona no mesmo local, desde a década de 50, nas proximidades do Mosteiro.

“É onde é produzido o licor M.S.R numa rua perto do Mosteiro, na Rua Engº Duarte Pacheco, nº19, ou seja, estamos no Centro Histórico de Alcobaça e nada melhor que esse cartão de visita para podermos receber as pessoas”.

Em Bruxelas, Alcobaça apresentou-se ao lado de 1.400 bebidas espirituosas de vários pontos do mundo, através da M.S.R e da Lemos Figueiredo - Adega das Frutas de Alcobaça, que conquistou três medalhas de prata: duas para os licores Ginja de Alcobaça Reserva 2013 e Ginja Alcobaça Reserva 2016 e outra para o Vermouth Hernandez Reserva 2016.

