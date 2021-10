Política Walter Chicharro reeleito para o terceiro mandato na Câmara da Nazaré Walter Chicharro foi reeleito para o terceiro mandato como presidente da Câmara da Nazaré nas eleições autárquicas 2021, que decorreram a 26 de setembro, com um total de 2.846 votos, ou seja 44,90% da votação, segundo os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI). 15-10-2021 | JL Outro dos vencedores da noite eleitoral no concelho foi João Paulo Delgado (CDU), que chegou aos 14,29% (906 votos) e foi eleito para o executivo municipal. Desde 1985, com Fernando Soares, fundador do Externato D. Fuas Roupinho, que a CDU não elegia vereadores.



O PSD manteve os dois vereadores, com 28,15% (1.784 votos) e uma votação em linha com a de 2017.



O PS elegeu quatro vereadores à Câmara Municipal, o PSD dois, e o PCP-PEV um. As restantes forças políticas a sufrágio (BE, CDSPP) não elegeram qualquer representante para o executivo camarário.



Quanto aos resultados para as três freguesias, que compõem o concelho, o PS elegeu dois presidentes às Assembleias de Freguesia (João Formiga - Nazaré e José Filipe Ramalho - Famalicão) com 51,32%, o que corresponde a 3.253 votos depositados nas urnas. O PCP-PEV, com 18,11% dos votos, elegeu um presidente de Assembleia de Freguesia, em Valado dos Frades, Samuel de Oliveira. O PPD/PSD não elegeu qualquer presidente às Juntas do concelho.



Na Assembleia Municipal, o PS obteve 43,83% dos votos, elegendo 10 deputados. O PPD/PSD foi a segunda força mais votada conquistando sete lugares, o PCP-PEV três mandatos, e o BE um. Neste órgão municipal têm assento por inerência os presidentes das juntas de freguesia eleitos.



Na Nazaré, foram a votos nestas eleições Walter Chicharro (PS), Fátima Duarte (PPD/PSD), João Delgado (PCP-PEV), Telma Ferreira (B.E), Vitor Guttierrez (CDS-PP).



Para Manuel Sequeira, o resultado espelha o reconhecimento do eleitorado pelo trabalho realizado pelo PS ao longo dos últimos 8 anos.



“É mais uma vitória do PS, fruto do trabalho realizado pela equipa liderada por Walter Chicharro. As eleições, realizadas ainda em contexto pandémico, levou a que muitas pessoas preferissem ficar em casa, tivemos uma abstenção relativamente grande, que era aquilo que não desejaríamos, mas não deixa de ser uma maioria absoluta.” Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com