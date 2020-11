Desporto ACD “O Sótão” recebe Bandeira da Ética A ACD “O Sótão”, que se manteve na Divisão Elite do Futebol de Praia, recebeu, ontem, a “Bandeira da Ética” Implementada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED). 29-10-2020 | JL Este galardão pretende distinguir as entidades que pretendam que seja reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto.

"Obrigado a todos os atletas, treinadores, dirigentes e adeptos que nos representam e que com a sua conduta exemplar, na relação cordial e respeitosa que a coletividade tem com todos os clubes que compete e, também, nos troféus conquistados em campo pela exemplar disciplina das suas equipas", escreveu a Associação na sua página oficial do facebook.

