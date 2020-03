Desporto Gala de Desporto adiada para data a divulgar A Organização da Gala do Desporto 2020 anunciou, o adiamento do evento para data a anunciar oportunamente. A decisão deve-se à situação atual, de adoção de medidas para travar a pandemia de COVID-19. 24-03-2020 | JL Entretanto, terminou o prazo de votação nos nomeados a esta iniciativa da Câmara Municipal que pretende enaltecer o contributo dos que criam apetências para a atividade física ou as condições para a progressão e a obtenção de resultados do treino desportivo.

O público pode consultar os dados disponíveis desta iniciativa em: https://galadesporto.cm-nazare.pt/votacao/, bem como os resultados desportivos obtidos pelos nomeados em 2019, em: https://galadesporto.cm-nazare.pt/nomeados/.

Recorde-se que a Gala do Desporto é organizada pelo Município, e tem como objetivo a distinção do mérito desportivo, o incentivo à prática desportiva e a continuação do trabalho desenvolvido por treinadores, preparadores físicos, dirigentes, atletas, agentes desportivos e pelas entidades que, no concelho, se dedicam às várias modalidades, sendo responsáveis pela formação de centenas de atletas. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com