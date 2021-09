Sociedade, Nazaré Presidente da Câmara, diferentes entidades e presidente da Airo marcaram presença ACISN comemorou 27 anos No passado dia 18 de setembro, a ACISN assinalou os seus vinte e sete anos perante alguns convidados, abrindo as portas às entidades, associados e amigos. 21-09-2021 | Clara Bernardino O presidente da Assembleia, António Salvador, abriu os trabalhos agradecendo a todos os que marcaram presença e recordou que apesar de muito jovem, a Associação é muito dinâmica. Sublinhou que, neste momento, existem 430 associados e é tempo de chamar a si novos membros, prestando, ainda, homenagem aos fundadores: Aníbal Freire, Carlos Santos, João Leonardo e Américo Bem (Assembleia Geral); João Ferreira, Ernesto Pedro e Serafim da Silva (Conselho Fiscal); João Murraças, António Hilário, Rui Martins, Paulo Eusébio e Henrique Guincho (Comissão Administrativa). Mais referiu que que "a união faz a força" e "é preciso um tecido económico vivo e coeso para levar mais longe a Nazaré, pelo que é importante o diálogo entre a Autarquia, a ACISN, e outras forças vivas para abrir a Nazaré a mais oportunidades de negócio.

O atual presidente da Direção, Ricardo Gomes, agradeceu a presença e sublinhou que é muito importante defender os direitos e promover as me-lhores soluções e caminhos para o crescimento, destacando a importância de parcerias com entidades como a Caixa de Crédito Agrícola, a Câmara Municipal da Nazaré, a Junta de Freguesia e o Agrupamento de Escolas para desenvolver ideias e projetos. No seu discurso, agradeceu, ainda a colaboração e empenho de outro membro da Direção, Bruno Pereira, cujas iniciativas têm promovido maior abertura da Associação.

Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal da Nazaré, agradeceu o convite e afirmou que a Câmara tem muito a ganhar em estar ao lado da ACISN, pois é importante promover soluções para potenciar mais negócios para o concelho. Ressalvou, por exemplo, o facto de o comboio da ACISN poder fazer o seu circuito durante outras épocas do ano, por exemplo, na altura das ondas grandes, frisando que "sem sofismas, há um caminho lado a lado para fazer, frisando a necessidade de continuar a fazer mais e de forma dinâmica".

Pedro Gaspar, representante da C.C.A. (Caixa de Crédito Agrícola) deu os parabéns à nova Direção pelo reforço da parceria com a entidade que representa. Segundo as suas palavras, "a fusão de marcas da entidade centenária com a ousadia da Direção da ACISN sai reforçada, pois ambas pretendem promover "os melhores empreendedores das escolas", referindo-se a uma das bandeiras da Associação: apoiar o empreendedorismo.

Seguidamente, o atual presidente da Direção e o primeiro presidente da Comissão Administrativa descerraram uma placa onde constam os nomes daqueles que, um dia, "tiveram a co-ragem de acreditar", como salientou João Murraças, recordando que há vinte e sete anos atrás, a maior dificuldade foi "fazer acreditar", pois mesmo que muitos apoiassem, "a maior parte dos comerciantes achava que não ia durar um ano".

A ACISN conta, desde o início, com a dedicação e o trabalho de alguns funcionários que irão sendo distinguidos sempre que se assinalarem os aniversários da Associação. Neste aniversário, comemorado em setembro, devido à Pandemia, receberam uma prova de agradecimento Ana Água e Joaquim Ribeiro.

Rui Martins fez questão de lembrar os presentes que, antes de existir a ACISN, tinha existido o Grémio e com o seu fim, os comerciantes da Nazaré ti-nham ido para a ACSIA (Alcobaça), "no entanto, tinham sentido a necessidade de se organizarem dentro do concelho a que pertenciam. Criar uma associação de raiz foi difícil, mas muito interessante; poderia ter morrido, mas está aqui. Tem tido altos e baixos, mas tem sido salutar". Destacou, ainda, que "é importante dar este abraço à ACISN e potencializar o futuro".

O presidente da AIRO (Associação Empresarial da Região Oeste) marcou presença na comemoração, agradeceu o convite e reforçou o facto de haver necessidade de criar laços entre as associações.

António Salvador, na qualidade de presidente da Assembleia Geral, convidou os presentes a cantar os parabéns à ACISN, ao que se seguiu um "beberete", como sinal de regresso gradual à normalidade, posta em causa pela situação de pandemia, que tem marcado a agenda de comerciantes, associações e sociedade, em geral. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com