Ocorrências Dois detidos por tráfico de estupefacientes O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Alcobaça, deteve, em flagrante delito, no passado dia 6, um homem e uma mulher de 37 e 33 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, na freguesia de Alpedriz, concelho de Alcobaça. 17-09-2020 | PA No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um veículo, tendo o condutor e passageira demonstrado nervosismo, sendo possível detetar no interior do veículo um saco de plástico, de grandes dimensões, contendo produto estupefaciente.

No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária à residência dos suspeitos, culminando no desmantelamento de uma estufa caseira e apreendido o seguinte material: 45 plantas de cannabis; 540 euros em numerário; Uma lâmpada de aquecimento; Diversos ventiladores, aquecedores, medidores de temperatura, disjuntores elétricos, temporizadores e isolamento térmico, que constituíam a estufa, de modo a potenciar o crescimento das plantas.

Esta ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Benedita e Pataias e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Caldas da Rainha.

