Nazaré Avenida Vieira Guimarães em obras de modernização num investimento de 767.337,78 euros Estão em curso as obras de reabilitação da Avenida Vieira Guimarães, uma das principais artérias de ligação à marginal e a vários serviços, entre os quais os Paços do Concelho. 25-02-2021 | JL Promovida pelo Município da Nazaré, a operação resulta de um investimento enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Nazaré (PEDU), com a comparticipação financeira da União Europeia no âmbito do Portugal 2020, e pretende devolver o espaço urbano a um uso que acompanhe os novos tempos e dê a réplica adequada aos desafios que nos são colocados enquanto habitantes das vilas.



Através de um novo desenho do espaço existe, procura-se facilitar a apropriação dos cidadãos a passeios e ruas, reforçando a coexistência e a interligação entre os diversos lugares e eixos urbanos, facilitando a mobilidade pedonal, contribuindo para ordenar e disciplinar a circulação automóvel e o estacionamento, promovendo a criação de um ambiente urbano mais amigável e moderno e, assim, permitir a acomodação de novos usos e vivências, determinantes e primordiais na construção de valores identitários específicos da Vila.



“Esta operação responderá, de forma qualificada e integrada, às necessidades atuais e futuras da população abrangida, pela melhoria da oferta existente, promovendo o desenvolvimento sustentável, o reforço da acessibilidade, a equidade e a coesão social, atendendo à realidade demográfica e dinâmicas económicas”, esclarece Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal.



O valor da empreitada em execução é de 767.337,78 euros (com um custo total elegível de 751.119,77€), tem o apoio financeiro da União Europeia no valor de 638.451,80€ e o poio financeiro público nacional, de 128.885,97€.

