Nazaré Ascensor da Nazaré transportou mais de 1M de passageiros O Ascensor foi o meio de transporte escolhido por 1 milhão e 23 mil passageiros em 2019, segundo dados divulgados pelos Serviços Municipalizados do Município da Nazaré. 30-01-2020 | JL A estatística revela um crescimento contínuo do transporte de passageiros por este meio desde 2014, ano em que 657 mil pessoas efetuaram viagem por ascensor.

“Chegar ao milhão de passageiros 5 anos depois chegada ao executivo camarário deixa-nos extremamente felizes e com o sentido do sucesso das medidas implementadas”, diz Walter Chicharro, referindo-se às ações de promoção do concelho e às medidas regulares de reforço das condições de conforto e segurança deste transporte.

Segundo os dados apresentados, em 2018 foram transportados 928.128 passageiros, e no ano anterior (2017), 946.566, tendo 2016 terminado com o registo de 897 mil passageiros, valor que superou o registo de 2015 (838.410), um dos anos de maior crescimento, com registo de mais 28% de passageiros comparativamente a 2014.

Para o Presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados, os valores alcançados representam o retorno da aposta do Município na promoção da oferta do concelho, o que inclui a versatilidade das ondas das praias para os mais diversos desportos, e a presença regular em feiras de mercados tradicionais e promissores, que têm vindo a manifestar o seu crescente interesse em viver as experiências associadas a este destino turístico.

“A promoção internacional do concelho e a maior eficácia do equipamento são as principais razões do exponencial aumento de entradas. Todos estes argumentos juntos comprovam que somos, cada vez mais, uma marca global e uma das marcas nacionais mais reconhecidas internacionalmente”.

Este é um dos meios de transporte por cabo existentes no país com maior utilização. Segundo o IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, dos equipamentos de transporte por cabo existentes no país, o Ascensor da Nazaré foi o que mais passageiros transportou, ultrapassando Lisboa e Porto. Este postal de promoção internacional, com mais de 100 anos, tem vindo a ser alvo de várias obras e intervenções, nomeadamente para a recuperação da linha aérea e linha térrea e aumento do conforto do serviço.

"Ter a informação do IMT que o ascensor da Nazaré bate Santa Justa e Guindais, deixa-nos imensamente satisfeitos, e afirma, claramente, que a promoção internacional que temos vindo a fazer, nestes números do ascensor, mais uma prova da justeza dessa aposta, e comprova, também, mais uma vez que somos uma marca global, uma das principais marcas portuguesas mais reconhecidas do país", declara o responsável pelos Serviços Municipalizados.

