Educação Centro Qualifica CERCINA inicia novos grupos de Processo RVCC O Centro Qualifica CERCINA iniciou, este mês, dois grupos de processo RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, um de nível básico (equivalência ao 9º ano de escolaridade) e outro de nível secundário (equivalência ao 12º). 12-11-2020 | As sessões decorrem nas instalações da antiga escola primária da Pederneira, seguindo todas as normas de segurança sanitárias adequadas ao contexto epidemiológico (uso obrigatório de máscara, distanciamento físico entre pessoas, disponibilização de solução desinfetante).

O Processo RVCC tem como objetivo reconhecer, validar e certificar as competências escolares e profissionais adquiridas ao longo da vida, permitindo ao adulto identificar as aprendizagens realizadas com base na sua experiência pessoal, profissional e de ações de formação frequentadas. É dirigido a adultos, empregados ou desempregados, com idade superior a 18 anos sem a escolaridade básica ou nível secundário, que pretendam obter a certificação escolar equivalente.

Os interessados em adquirir/ reforçar os seus conhecimentos e/ou reconhecer as suas competências através de processo RVCC poderão entrar em contacto com o Centro Qualifica CERCINA através do email cercina@centroqualifica.gov.pt ou através do formulário de pré-inscrição disponível no site www.cercina.pt.

