Cultura Festival Novo Palco apresenta 32 Projetos 150 Artista em 5 Meses O Festival Novo Palco, arrancou no passado dia 7, no Cineteatro de Alcobaça com o projeto R'B&MR.SC 7 15-10-2020 | Paulo Alexandre

Este evento pretende ser uma verdadeira celebração da produção cultural do concelho de Alcobaça e em simultâneo apoiar os agentes culturais locais, uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus Covid-19. O evento tem lugar no Cineteatro de Alcobaça e no Centro Cultural Gonçalves Sapinho

Os R’B&Mr.SC é um ensemble a baixa frequência, onde imperam os instrumentos de metais graves. Constituído por Rúben da Luz (trombone tenor), Rui Bandeira (trombone baixo), Sérgio Carolino (tuba), João Martins (bateria) e Hugo Trindade (guitarra). Criatividade, energia, originalidade, cocktails de groove, músicos que celebram a sua arte em atos de pura arte e reinvenção… sem complexos.Este evento pretende ser uma verdadeira celebração da produção cultural do concelho de Alcobaça e em simultâneo apoiar os agentes culturais locais, uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus Covid-19. O evento tem lugar no Cineteatro de Alcobaça e no Centro Cultural Gonçalves Sapinho Ao longo dos próximos 5 meses, o Município de Alcobaça dá uma oportunidade à enorme miríade de artistas alcobacenses para mostrarem todo o seu valor, ao mesmo tempo que os ajuda neste período conturbado da pandemia”, destaca a Vereadora da Cultura Inês Silva. Próximos espetáculos:

Jogo de Espelhos - Um Reflexo de Pessoa por A Corda -17 de outubro 21h30 Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro M/12 Preço do Bilhete: 5 euros Duração: 45 minutos (sem intervalo)

A dispersão e fragmentação do “eu” não se constituem como um fenómeno inédito da literatura portuguesa, nem sequer da literatura universal. O que o distingue, então, o “drama em gente” pessoano, o seu jogo de espelhos? Afirme-se, em primeiro lugar, o óbvio – todos eles são escritores. Acrescente-se a ideia de que, de facto, uma parcela muito significativa da melhor poesia do universo pessoano é atribuída aos heterónimos. Para além disso, grande parte das reflexões apresentadas “a cru” nos fragmentos do Livro do Desassossego talvez não viesse a ser apresentada ao leitor nesse formato por Pessoa “ele mesmo”.

Ficha Técnica:

Encenação | Ruben Saints Dramaturgia & Adaptação | Marina Prino Assistência de Encenação | Elsa Maurício Childs Interpretação | Diogo Bach e Manuel Henriques Música | Oscar Silva Desenho de Luz | João Lacueva Construção de Cenário | JSVC Decor Figurinos ¦ Atelier Carminho Cartaz | Rui Raposo Fotos | Alexandre Barão e Elsa Maurício Childs Produção | A Corda

Hugo Trindade Trio - 24 de outubro 21h30 Centro Cultural Gonçalves Sapinho M/6 Preço do Bilhete: 5 euros Duração: 70 minutos (sem intervalo)

Após vários anos a tocar em ''jazz trio'' no seu formato mais tradicional (guitarra, baixo e bateria), o guitarrista alcobacense Hugo Trindade decide explorar e reinventar a sonoridade do clássico ''Organ Trio''. Sem esquecer as raízes do blues e do soul jazz que em muito sustentam a estética desta formação, este trio percorre também as sonoridades mais modernas e experimentais que esta instrumentação permite, por entre arranjos e composições originais.

Ficha Técnica:

Hugo Trindade - guitarras & loops. Luís Pereira - bateria & samples Edgar Alexandre - sintetizadores & samples Jogo de Espelhos - Um Reflexo de Pessoa por A Corda -17 de outubro 21h30 Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro M/12 Preço do Bilhete: 5 euros Duração: 45 minutos (sem intervalo)A dispersão e fragmentação do “eu” não se constituem como um fenómeno inédito da literatura portuguesa, nem sequer da literatura universal. O que o distingue, então, o “drama em gente” pessoano, o seu jogo de espelhos? Afirme-se, em primeiro lugar, o óbvio – todos eles são escritores. Acrescente-se a ideia de que, de facto, uma parcela muito significativa da melhor poesia do universo pessoano é atribuída aos heterónimos. Para além disso, grande parte das reflexões apresentadas “a cru” nos fragmentos do Livro do Desassossego talvez não viesse a ser apresentada ao leitor nesse formato por Pessoa “ele mesmo”.Encenação | Ruben Saints Dramaturgia & Adaptação | Marina Prino Assistência de Encenação | Elsa Maurício Childs Interpretação | Diogo Bach e Manuel Henriques Música | Oscar Silva Desenho de Luz | João Lacueva Construção de Cenário | JSVC Decor Figurinos ¦ Atelier Carminho Cartaz | Rui Raposo Fotos | Alexandre Barão e Elsa Maurício Childs Produção | A CordaHugo Trindade Trio - 24 de outubro 21h30 Centro Cultural Gonçalves Sapinho M/6 Preço do Bilhete: 5 euros Duração: 70 minutos (sem intervalo)Após vários anos a tocar em ''jazz trio'' no seu formato mais tradicional (guitarra, baixo e bateria), o guitarrista alcobacense Hugo Trindade decide explorar e reinventar a sonoridade do clássico ''Organ Trio''. Sem esquecer as raízes do blues e do soul jazz que em muito sustentam a estética desta formação, este trio percorre também as sonoridades mais modernas e experimentais que esta instrumentação permite, por entre arranjos e composições originais.Hugo Trindade - guitarras & loops. Luís Pereira - bateria & samples Edgar Alexandre - sintetizadores & samples Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com