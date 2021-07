Cultura Praia da Nazaré em destaque no E-book da Rede Cultura O primeiro livro digital da Rede Cultura 2027 está lançado e o património natural das praias da Nazaré e de São Martinho do Porto faz parte do documento. 02-07-2021 | JL O trabalho sobre “A Cultura e a Arte no Património Religioso de Peniche” e “Turismo a Oeste” está presente neste contributo para o conhecimento da região, através do contributo de Tiago Matias, que escreveu acerca do património natural das praias da Nazaré e de São Martinho do Porto.



Este e-book reúne as atas do Colóquio “Património Cultural Europeu na Rede Cultura 2027”, compilando os estudos de nove jovens investigadores, em matérias como a Arqueologia, turismo, história e história da arte.



As várias comunicações abordaram aspetos relevantes da candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027, como é o caso do património natural, que “não pode ser esquecido e tem de ser preservado ao máximo, estando muito vivo na rede”, disse Francisco Teles Gama, coordenador do colóquio.



O e-book está disponível para consulta e download no site da Rede Cultura 2027.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com