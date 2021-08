Sociedade Universidade de Coimbra reforça presença em Alcobaça com o Centro de Interpretação e Educação Ambiental Foi inaugurado o novo Centro de Interpretação e Educação Ambiental, instalado na estufa 1 do Parque Verde de Alcobaça. 23-07-2021 | PA Este novo espaço, que surge no âmbito da adenda ao protocolo com duas décadas de vigência entre a Câmara Municipal de Alcobaça e a Universidade de Coimbra, está dotado de todas as condições estruturais para a realização de atividades de caráter educacional, investigacional e formativo, e encontrando-se em linha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Apresenta-se com um caráter inovador e distintivo da centralidade do bem-estar, saúde, educação e prosperidade dos cidadãos, potenciada pela sua qualidade ambiental.

“Este é um passo significativo para estreitar as relações entre as duas instituições, reforçando a presença da Universidade de Coimbra no nosso concelho, mas sobretudo para criar as condições para a nossa comunidade escolar trabalhar diversos temas relacionados com o ambiente e com a valorização do património natural. O concelho de Alcobaça é todo ele dotado de um imenso património natural que importa preservar. Esta consciência será trabalhada com os alunos em colaboração com os professores ao longo dos próximos anos. Este é o espaço ideal para desenvolver esse trabalho. Esperamos que este seja um espaço de conhecimento e de aprendizagem para as nossas crianças e jovens”, explicou o Vereador do Ambiente Hermínio Rodrigues.

Igualmente presente na cerimónia o vice-reitor da Universidade de Coimbra, Delfim Leão, destacou que “a ligação a Alcobaça é algo que a Universidade sempre procurou relevar e este centro integra um lote de projetos que estão a ser maturados em conjunto com a Câmara para trazer mais-valias para ambas as partes”

Para formalizar a inauguração do novo Centro de Interpretação e Educação Ambiental, foi apresentada a exposição fotográfica “Entre Rio e Mar - registo de habitats em mudança”, uma iniciativa inserida no âmbito do Programa da Bandeira Azul 2021, e enquadrada no tema deste ano “Recuperação de Ecossistemas”

Esta exposição estará em exibição entre 16/07/2021 e 15/09/2021, no Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Concelho de Alcobaça, com extensões no Edifício do Turismo de São Martinho do Porto e na Biblioteca de Praia das Paredes da Vitória.

A entrada é livre.



“Recuperação de ecossistemas” é o tema das atividades de educação ambiental



O programa de atividades de Educação Ambiental da Bandeira Azul tem como tema a “Recuperação de ecossistemas” e vão decorrer nas praias de São Martinho do Porto e Paredes de Vitória.



A Fundação para a Educação Ambiental na Europa (FEEE) iniciou, em 1987, o programa de Bandeira Azul da Europa. O operador Nacional do Programa é a Associação Bandeira Azul e o júri é composto pelos seguintes elementos: Agência Portuguesa do Ambiente, Capitania do Porto da Nazaré, Turismo do Oeste e Direção Geral de Saúde.



A Bandeira Azul é um certificado de qualidade ambiental que distingue o esforço de diversas entidades na melhoria do ambiente marinho e costeiro. É atribuída durante uma época balnear a determinada praia mediante a verificação de algumas condições e requisitos mínimos.



O Programa Bandeira Azul exige que as praias candidatas sejam identificadas e que apresentem excelente qualidade da água. As praias do Concelho de Alcobaça galardoadas com a Bandeira Azul na época balnear 2021, foram as praias de Paredes de Vitória e de São Martinho do Porto. A candidatura à Bandeira Azul em cada época balnear integra um programa de atividades de Educação Ambiental, da responsabilidade do Município de Alcobaça.





Laboratório do mar



Praia de Paredes da Vitória – areal da entrada principal

14 e 28 julho: 10h00-12h00 e das 14h30-16h30

Público-alvo: utentes da praia

Org.: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra | CMA



Visita à Fábrica de Água de São Martinho

23 agosto: 10h30 – 11h30

Ponto de encontro: ETAR de São Martinho do Porto



Exposição fotográficio: “Entre o Rio e o Mar: Registo de habitats em mudança”

Posto de Turismo de São Martinho do Porto – junho a setembro

Biblioteca de praia de Paredes da Vitória – junho a setembro

Público-alvo: público em geral

Org.: MARE – Universidade de Coimbra | CMA



Caminhada com Algas

Praia de São Martinho do Porto

20 agosto, 9h30

4 setembro, 9h30

Ponto de encontro: Posto de Turismo de São Martinho do Porto

Duração: 2h30

Público-alvo: público em geral

Inscrição limitada a 15 pessoas para: CAF (Centro Atividade Física) – Ana Afonso 917 139 280



Caminhada do Mar ao Vale da Ribeira das Paredes

Praia de Paredes da Vitória

23 julho, 16h30

20 agosto, 16h30

11 setembro, 9h30

Ponto de encontro: junto à ETAR

Duração: 1h30

Público-alvo: público em geral

Inscrição limitada a 15 pessoas para: CAF (Centro Atividade Física) – Ana Afonso 917 139 280

Informações: aev@cm-alcobaca.pt ou linha gratuita 800 206 624

Org.: CAF (Centro Atividade Física) | CMA



Praia com etiqueta

Praia de São Martinho do Porto

14 julho e 6 agosto (tarde)

Praia de Paredes da Vitória

22 de julho e 13 agosto (tarde)

Público-alvo: utentes da praia



Informações/inscrições para: visitas.adta@adp.pt ou através do telefone: 935 287 007 Público-alvo: público em geral

Org.: Águas do Tejo Atlântico | CMA Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com