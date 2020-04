Alcobaça Nazaré e Alcobaça abrem Centro de colheita de amostras para rastreio do Covid-19 O “drive-thru" para rastreio de Covid-19 dos concelhos da Nazaré e Alcobaça entrou em funcionamento quarta-feira, 8 de abril, junto ao MercoAlcobaça, à entrada da cidade de Alcobaça. 15-04-2020 | Paulo Alexandre Os casos a serem testados serão direcionados pela linha SNS24, Autoridade de Saúde Local e Unidades de Saúde.

"Este é um Serviço público para os dois concelhos”, declarou Paulo Inácio, Presidente da Câmara de Alcobaça, acerca destas instalações que servirão os dois concelhos.

Com o objetivo testar doentes fora de meio hospitalar, em condições de conforto e segurança coletiva e aliviar o afluxo de potenciais suspeitos portadores aos hospitais, estes espaços dedicados à colheita de amostras para rastreio da doença permite aos pacientes suspeitos de infeção (previamente referenciados pelo SNS ou com prescrição médica e marcação prévia) deslocar-se até ao ponto de recolha, sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo o risco de infeção em cada colheita até para os profissionais envolvidos. Os resultados serão depois enviados diretamente ao suspeito e às autoridades de saúde pública.

Por seu turno, Walter Chicharro, Presidente da Câmara da Nazaré, enalteceu o papel da responsável pelo ACES Oeste Norte na orientação das unidades de saúde para esta situação epidemiológica e o atendimento das necessidades dos concelhos.

"A Dra Ana Pisco sempre soube trabalhar em prol das comunidades, e nós temos conseguido trabalhar em conjunto na resposta às necessidades das populações", disse Walter Chicharro, realçando a importância da existência de um centro de realização de testes próximo da área de residência.

Já Ana Pisco, Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Oeste Norte elogiou “o esforço dos dois concelhos em trazer para aqui mais um polo de testagem em termos de Covid-19”, adiantando que era um espaço desejado: “desde o início reportei à ARSLVT que o único polo em Caldas da Rainha seria insuficiente dada a extensão do ACES Oeste Norte que abrange seis concelhos, razão pelo qual também somos a que abriu mais unidades de atendimento dedicadas a esta pandemia”.

O “Drive-thru Test” dos concelhos da Nazaré e Alcobaça, sediado junto ao MercoAlcobaça, é coordenado pelo Grupo H Saúde (Benedita).

Os utentes com suspeitas da doença deverão contactar o sistema de saúde, preferencialmente por contato não presencial, através da Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou do número de emergência médica nacional (112), ou ainda através de contacto com as Unidades de Saúde locais bem como o recurso à

USF Global

usf.global@arslvt.min-saude.pt; telefone: 262 569 120

USF Nazareth

usf.nazareth@arslvt.min-saude.pt; telefone: 262 577 109

ADC - Áreas Dedicadas à avaliação e tratamento de doentes com Covid-19 (Sítio da Nazaré)

Horário

2ª a 6ª feira: 8h00-20h00

Fins de semana e feriados: 14h00-24h00 Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com