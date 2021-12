Educação Bandeira Eco-Escola 2020-2021 já chegou à Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio A Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio hasteou, no passado dia 16, a Bandeira ECO-ESCOLA 2020/2021. 25-11-2021 | Os Certificados de Eco Escola e Eco foram entregues à representante do estabelecimento, a Vice-diretora Lurdes Almeida, e à coordenação do Programa Eco Escolas da Amadeu Gaudêncio, Cristina Silva, respetivamente.



A data escolhida para a celebração da certificação ambiental e das boas práticas municipais foi o Dia Nacional do Mar (celebrado a 16 de novembro) que os Vereadores da Câmara, Manuel Sequeira e Orlando Rodrigues, presentes na cerimónia simbólica desta manhã, salientaram como de “grande importância para a comunidade local”.



O Galardão que premeia as boas práticas e o trabalho de qualidade desenvolvido no âmbito da Educação Ambiental e/ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável faz parte do Programa Internacional da Foundation for Environmental Education, desenvolvido em Portugal desde 1996. Tem, entre as suas missões, encorajar ações de desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade, estimular o hábito de participação dos alunos na tomada de decisões e implementação das ações, motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos sustentáveis no quotidiano.



No ano letivo 2020-2021 foram premiadas a Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, Centro Escolar da Nazaré, Universidade Sénior da Nazaré, Jardim de Infância da Confraria Nª Sª da Nazaré, Escola Profissional da Nazaré e Externato Dom Fuas Roupinho.



O Município da Nazaré participa neste programa desde 2010. No presente ano letivo, com a participação de todas as escolas, a Nazaré apresenta-se a concurso como um Eco-Agrupamento.

