Nazaré Renovação da rede de distribuição de água na Avenida Vieira Guimarães Tiveram início na segunda-feira, 23 de novembro, as obras para a renovação da rede de distribuição de água da Avenida Vieira Guimarães, uma das principais vias de entrada na vila em direção à Marginal. 26-11-2020 | JL Realizada por administração direta dos Serviços Municipalizados do Município da Nazaré, representa um investimento de 35 mil euros, estimando-se que os trabalhos se prolonguem por um período de cerca de três semanas.

A empreitada faz parte de um conjunto de intervenções em curso que visam a melhoria do sistema de abastecimento de água do concelho, entre as quais, a renovação da Central Elevatória das Águas Belas, instalação com mais de 60 anos, e a renovação da rede de distribuição de água da Avenida Vieira Guimarães.

Para a concretização destes trabalhos, dar-se-ão algumas alterações à normal circulação do trânsito, a partir da Estrada Nacional 242 em direção à Avenida Vieira Guimarães, onde se localizam os Paços do Concelho, devendo os automobilistas verificar, ainda, a sinalética provisória existente nos acessos à Rua Sub-Vila, Rua dos Barrancos e Beco dos Barrancos.

