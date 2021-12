Sociedade, Educação Alcobaça acolheu primeira aula do doutoramento em Patrimónios Alimentares A Aula Inaugural do curso de doutoramento em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades realizou-se no passado dia 5 de novembro, em Alcobaça. 25-11-2021 | A sessão decorreu no INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, e contou com a presença de cerca de 30 alunos, tendo a lição doutoral sido proferida pela coordenadora do programa doutoral Prof. Dra. Carmen Soares, e pela Prof. Dra. Maria Helena da Cruz Coelho.

A sessão contou ainda com a presença da Vice-Reitora da Universidade de Coimbra, Cristina Albuquerque, dos diretores dos agrupamentos escolares e escolas não agrupadas do concelho de Alcobaça, entre outras entidades.

“Estas iniciativas demonstram a vontade e a estratégia da Universidade de Coimbra para o alargamento da sua abrangência geográfica e para o seu enraizamento em todo o território. Estamos na busca de uma cada vez maior

abertura da Universidade a todo o país e com é enorme satisfação que sentimos o acolhimento do Município de Alcobaça, onde a Universidade de Coimbra marca presença através do Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra em Alcobaça”, afirmou a Vice-Reitora.

Na sua intervenção de boas vindas, o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, sublinhou “a importância de haver vontade para a concretização dos grandes projetos. O estreitamento das relações institucionais entre a autarquia e a Universidade de Coimbra, uma ligação com 20 anos, é essencial. Ao realizarmos, aqui, a primeira aula deste programa doutoral, estamos a lançar os alicerces para o futuro do ensino superior em Alcobaça, indo ao encontro do enorme potencial agrícola e gastronómico do nosso território. Estamos focados na

criação de um Campus de Investigação e Experimentação Agrícola, Gastronómica e Tecnológica, uma medida que certamente aumentará os índices de fixação de jovens na cidade e no concelho.”

A jornada incluiu a apresentação do Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional e visitas do grupo de doutorandos à Frubaça e ao Museu do Vinho de Alcobaça.

O programa doutoral em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades pretende abordar os Estudos sobre Alimentação numa perspetiva holística, centrada nas Humanidades. História, Culturas, Literaturas e Artes são pilares desse conhecimento humanista, que dialogam com as perspetivas disciplinares do Turismo, da Antropologia, da Sociologia, da Comunicação e da Medicina. Todas estas valências são asseguradas por um corpo docente fixo e por especialistas convidados, nacionais e estrangeiros. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com