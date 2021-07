Alcobaça Falta de médicos de família em São Martinho do Porto levada ao Parlamento A falta de médicos de família em São Martinho do Porto esteve no parlamento por iniciativa dos deputados do PSD eleitos por Leiria que questionaram a ministra da Saúde, Marta Temido, sobre as deficiências de funcionamento e a “gritante carência” de médicos de família na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Litoral, no polo de São Martinho de Porto. 02-07-2021 | PA A unidade de saúde, situada na freguesia do concelho de Alcobaça, tem vindo, ao longo dos últimos anos, “a ser insuficiente na resposta às necessidades de acesso aos serviços básicos de saúde”, referem os deputados.



Em comunicado, os social-democratas dizem que “não há médico de família” e na extensão de Alfeizerão e que “mais de metade dos inscritos também não dispõe de médico de família”.



O requerimento entregue ao Governo é assinado pelos deputados do PSD eleitos por Leiria Hugo Patrício Oliveira, Margarida Balseiro Lopes, Pedro Roque, Olga Silvestre e João Gomes Marques.



As duas unidades deverão servir mais de seis mil utentes.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com