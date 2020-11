Alcobaça Aberto concurso para requalificação do IC2 entre Alcobaça e Rio Maior O concurso público para a requalificação do Itinerário Complementar (IC)2, um investimento de 8,6 milhões de euros a realizar entre Alcobaça e Rio Maior, foi iniciado. 29-10-2020 | PA A empreitada vai incidir na requalificação do IC2/EN1 “entre o nó da Asseiceira, ao quilómetro 65,2, e a zona urbana de Freires ao quilómetro 85,5”, informou a Infraestruturas de Portugal (IP) num comunicado sobre o lançamento do concurso para o troço com uma extensão de 20,3 quilómetros que atravessa os concelhos de Rio Maior e Alcobaça, nos distritos de Santarém e Leiria.

A obra contempla a reformulação de cinco intersecções, substituindo os atuais cruzamentos por rotundas, que se localizarão aos quilómetros 78,8, 79,6, em Rio Maior, e aos quilómetros 81,3, 83,3 e 84,6, na freguesia de Benedita, no concelho de Alcobaça.

Além da construção das rotundas será realizada “uma reabilitação profunda do pavimento, bem como de todas as infraestruturas de drenagem e instalação de equipamentos de sinalização e segurança”, refere o comunicado da IP, sublinhando que a intervenção “irá melhorar fortemente as condições de circulação e segurança dos milhares de automobilistas que diariamente circulam no IC2”.

O concurso foi lançado por um preço base de 8,6 milhões de euros e um prazo de execução de 450 dias.

Os atrasos na requalificação do IC2 geraram, nos últimos anos, protestos organizados pelo Movimento Marcha Lenta no IC2 e apoiados pelas autarquias de Alcobaça e Rio Maior.

A IP deliberou em outubro de 2015 proceder ao lançamento do procedimento pré-contratual necessário à contratação da empreitada denominada “IC2/EN1 – Beneficiação entre Asseiceira (KM 65+200) e Freires (KM 85+500)”, pelo valor de 7,5 milhões de euros, que, na altura, faseou pelos anos de 2016 (1,15 milhões de euros) e 2017 (6,35 milhões de euros).

O lançamento do concurso voltou a estar previsto até ao final de 2018, com previsão do início da empreitada no segundo semestre de 2019.

Em fevereiro de 2019, a IP anunciou para esse mesmo mês o lançamento do concurso público para a empreitada de requalificação do IC2/EN1, o qual voltou a ser adiado até hoje, data em que finalmente se verificou a publicação.



