Alcobaça Requalificação da estação rodoviária de Alcobaça atrasa-se As obras de requalificação da estação rodoviária de Alcobaça estão atrasadas. O presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio, explica que “o adiamento da conclusão dos trabalhos está relacionado com a necessidade de reforçar os pilares do edifício e a falta de material em stock para o novo telhado” 17-06-2021 | PA As obras de remodelação e modernização da estação rodoviária de Alcobaça equivalem a um investimento de 1 milhão de euros, e irão dotar a cidade de um moderno terminal rodoviário.







