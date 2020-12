Cultura The Gift criam app para interagir com os fãs Os The Gift criaram a aplicação VER onde se compilou toda a história dos The Gift e que se distingue por um conteúdo que pretende quebrar barreiras, garantindo um contacto permanente e direto com o público, e a liberdade total para criação sem limites e sem constrangimentos. 17-12-2020 | Paulo Alexandre O grupo de Alcobaça refere que “evoluir significa olhar para trás e entender os caminhos percorridos, mas também significa olhar em frente e visionar quem vão ser no futuro”. A REV (VER) é o reflexo deste pensamento, é a oportunidade dos The Gift poderem dar a conhecer a quem os acompanha, quem foram, quem são e quem vão ser.



Para além de compilar toda a história dos The Gift, a App REV inclui também conteúdos exclusivos como vídeos de making of, vídeos oficiais das músicas, documentários, concertos antigos gravados ao vivo, em formato áudio e vídeo assim como outros formatos criados especificamente para a aplicação.



A app inclui programas de televisão e rádio originais desenvolvidos e apresentados pelos próprios músicos, as relíquias da banda, os concertos exclusivos, toda a discografia incluindo raridades e material nunca antes editado, filmes com a banda sonora dos The Gift e áudio-livros, a REV vai contar ainda com programas individuais desenvolvidos por cada um dos membros da banda que representam um conceito inovador de “televisão feita por artistas e rádio feita por músicos”.



Composto por Sónia Tavares, Nuno Gonçalves, John Gonçalves e Miguel Ribeiro, o grupo descreve a sua última aposta como uma forma de “dar a conhecer palcos que nunca foram vistos, músicas que nunca foram ouvidas, concertos únicos. Arriscar campos que não dominamos, mas que nada nos impede de passear por eles. É estar perto de quem nos mantém vivos. É ter liberdade para fazer”.



Programas para acompanhar na REV



Sónia Tavares-“Driving You Slow”

Neste programa, Sónia Tavares assume o papel inverso ao que normalmente desempenha e toma as rédeas de uma conversa informal mas certeira.

Uma viagem. Um convidado. A companhia de alguém que passou pela vida dos Gift e nela ficou. Uma boleia até onde o destino quiser. De sonho, ou real. Pelo meio do caminho, os risos e os sorrisos da certeza de que tudo o que se vive faz parte da viagem.



“Na Pele De”

Na pele de outros sem deixar de ser quem é.

Com a voz que é só sua vai entrando na voz de quem mais ouve.

Num palco pequeno, é a roupa que vestimos, a cara que pintamos e a voz que soa na pele de tantos.



Nuno Gonçalves- “Post”

Post é um programa de rádio que conjuga temas da atualidade com uma banda sonora única.

Muito mais que um diário…

As imagens que nos ficaram, as canções que nos remexem, as histórias que se contaram.

No Post semanalmente ouvimos o pulso da semana. Ouvimos o tacto de cada imagem, a sombra de cada palavra, o eco de cada voz.



”Track by Track”

As canções dos Gift despidas. O que faz cada instrumento, as vozes por detrás da voz, os sons por detrás do som… Em estúdio decompomos a música e damos uma nova visão de cada canção. Abrimos as pistas, aumentamos as vistas…



John Gonçalves-”Intercontinental”

Uma conversa com pessoas que vivem, viajam, trabalham e passeiam de “cá para lá”.

Histórias de Portugueses que se aventuram além-fronteiras ou estrangeiros que se apaixonam pelas nossas paragens.



Miguel Ribeiro-”Local”

Um olhar cru e descomprometido sobre a origem dos produtos que fazem parte da nossa vida.

Da raiz ao prato. Da árvore à mesa. Da terra até nós…

