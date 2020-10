Alcobaça Unidade de Cuidados Paliativos de Alcobaça com inauguração para breve A Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Bernardino Lopes de Oliveira vai ser inaugurada em breve. 01-10-2020 | Paulo Alexandre De acordo com a informação que chegou à Câmara Municipal de Alcobaça, as obras, num investimento de 600 mil euros, estão praticamente concluídas, e irão dotar a unidade com mais 12 camas.

A Unidade de Cuidados Paliativos de Alcobaça, a primeira a existir num hospital público do distrito de Leiria, resulta de um investimento realizado pelo Ministério da Saúde e pela autarquia, irá prestar um importante e humano apoio aos doentes terminais do Serviço Nacional de Saúde.

A obra insere-se num conjunto de investimentos que o CHL tem vindo a fazer no Hospital Bernardino Lopes de Oliveira desde a sua integração, em 2013, que totalizam atualmente 1,5 milhões de euros, verba que, após a conclusão da Unidade de Cuidados Paliativos, ultrapassará os dois milhões de euros.

