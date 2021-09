Educação Universidade Sénior da Nazaré inicia novo ano letivo em outubro A sessão de abertura oficial do novo letivo na Universidade Sénior da Nazaré está agendada para o dia 1 de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, no Cineteatro da vila, às 15h00, com a receção aos alunos, professores e apresentação do programa formativo para o ano 2021-2022. 21-09-2021 | JL A inscrição dos alunos no novo ano letivo teve início a 17 de setembro e está a decorrer por datas, em cada um dos polos que constituem a Universidade.

Depois da sessão oficial de abertura de ano letivo, decorrerão as sessões individuais de abertura dos polos, a 6 de outubro, por esta ordem: Famalicão, às 10h00; Fanhais, às 11h30 e Valado dos Frades, às 14h30.

Todas as aulas terão início a 7 de ou-tubro, com exceção de Hidroginástica, cujo arranque de atividade fica agendado o dia 18, devido às obras de remodelação das piscinas ainda em curso

