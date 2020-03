Educação Centro Qualifica CERCINA abre inscrições para certificação do 12º ano em Pataias O Centro Qualifica CERCINA, na Nazaré, está a promover um processo de certificação para o 12º ano, a iniciar brevemente em Pataias. 06-03-2020 | JL As inscrições estão já abertas e podem ser efetuadas na Biblioteca de Pataias (antigo edifício dos Bombeiros).

Esta ação decorre no âmbito do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) promovido pelo Centro Qualifica CERCINA, com o objetivo de melhorar os níveis de educação e qualificação da população adulta.

A CERCINA recebeu recentemente, por parte da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), a renovação da autorização de funcionamento do Centro Qualifica para o triénio 2020-2022, que atua no concelho da Nazaré e em parte do concelho de Alcobaça.

