Sociedade Nazaré assinala a " Hora do Planeta" desligando a iluminação do Forte de São Miguel Arcanjo A Nazaré irá assinalar a Hora do Planeta, no próximo dia 28 de março, entre as 20H30 e as 21H30, de forma simbólica, desligando a iluminação do Forte de São Miguel Arcanjo, um marco global que juntará a tantos outros, no mundo. 24-03-2020 | JL A iniciativa, que este ano é dedicado à proteção dos rios portugueses, realiza-se, anualmente, desde 2007. Trata-se do maior movimento global contra as alterações climáticas, unindo milhões de pessoas no mundo em torno do seu compromisso com o Planeta.

Num momento em que se registam eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes com fortes impactos negativos nas vidas das nossas comunidades, não escapando Portugal a estes fenómenos e aos seus impactos, e sendo certo que para os problemas globais exigem-se respostas locais, o município associa-se à iniciativa de elevado simbolismo. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com