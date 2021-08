Educação Bolsas de Estudo para Universitários do concelho pagas em julho Foram pagas no início do mês as dez bolsas de estudo atribuídas pela Câmara Municipal a estudantes do concelho no ensino superior (2020-2021). 23-07-2021 | JL Com o valor unitário de 1000€ (mil euros) anuais, as bolsas são atribuídas a alunos residentes no concelho há, pelo menos, 5 anos; sem licenciatura, bacharelato, doutoramento ou graus de equivalência; e com aproveitamento escolar no ano letivo anterior da candidatura.



São ainda condições para obter esta Bolsa concedida pelo Município à continuação dos estudos no 1º ciclo do ensino superior, não possuir atividade renumerada; estar matriculado em regime ordinário; ter concluído do ensino secundário nos estabelecimentos escolares do concelho (exceto os alunos que tenham ido estudar para fora devido à falta de oferta formativa no concelho); não possuir rendimento mensal per-capita superior ao indexante dos apoios sociais.



Os interessados deverão formalizar a sua candidatura anualmente, mediante a entrega de formulário próprio e dentro do prazo comunicado pelo Gabinete de Educação do Município (a comunicar oportunamente, nas plataformas informativas da Autarquia).



As bolsas são um incentivo ao ingresso e o prosseguimento de estudos para alunos com aproveitamento escolar que, por dificuldades económicas, têm dificuldades em continuar a sua formação no novo ciclo.

