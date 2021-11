Nazaré Obras de Reabilitação da Praça Sousa Oliveira e Av. Vieira Guimarães vão arrancar As intervenções nos espaços públicos irão decorrer durante cinco meses para reabilitar dois dos locais de maior movimento junto à praia. 05-11-2021 | JL As obras de requalificação da Avenida Vieira Guimarães vão ser retomadas, após a suspensão dos trabalhos durante a época balnear.



A transformação desta artéria numa via de sentido único (sentido descendente), o redimensionamento dos passeios, reajustamento da localização dos Táxis, ordenação e aumento da capacidade de estacionamento e a priorização dos percursos e atravessamentos pedonais foram as principais alterações introduzidas num arruamento fundamental de acessibilidade a vários serviços, tais como a Câmara Municipal, o Mercado, a PSP, Comércio e Restaurantes.



A intervenção neste canal privilegiado de entrada na malha urbana, cujo investimento total é de 769.724,98€, prevê a instalação de mobiliário urbano em linha com o existente noutras artérias já requalificadas, bancos coletivos, papeleiras e parques de bicicletas.



Dentro em breve terá, ainda, início a obra de Requalificação da Praça Sousa Oliveira, que dará prioridade à eliminação das barreiras arquitetónicas, criação de uma maior fluidez de circulação, redesenho do canal automóvel que a atravessa, e à criação de condições que permitam a existência futura de espaços de esplanada com uma linguagem única.



Com um investimento de 524.285, 12€, o redesenho deste ponto de acesso privilegiado ao emblemático ascensor, estabelecimentos hoteleiros e de restauração contempla a reorganização do espaço e a melhoria do conforto de utilização, mantendo a circulação rodoviária em direção à Rua Mouzinho de Albuquerque.



As mudanças, as intervenções e os prazos previstos foram apresentados, na passada sexta-feira, pela Câmara Municipal aos comerciantes e empresários com estabelecimentos nos locais das obras, durante uma sessão pública de esclarecimento bastante participada.



As obras irão decorrer por um período de 5 meses. Têm apoio financeiro público nacional e da União Europeia: Centro 2020; Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.



Titulo-História de Boas Práticas da Nazaré integra lista das 100 Melhores de Sustentabilidade



A Nazaré integra a seleção de 2021 das 100 Melhores Histórias de Sustentabilidade de Destino. O Município candidatou-se ao concurso Top 100 Destination Sustainability Stories com a história “Garantindo um futuro turístico para a Vila e Concelho da Nazaré” e foi selecionado.



A preservação das características culturais ligadas às origens piscatórias da povoação, a paisagem, os usos e costumes e a diversificação da oferta para aumentar a permanência dos turistas por mais tempo e ao longo de mais meses ao ano, assim como a preservação de espaços icónicos para a história e antiguidade da vila, nomeadamente o Museu (vivo) do Peixe Seco, a abertura do Forte de São Miguel Arcanjo ao público, a reabilitação da Igreja de São Gião ou a candidatura do culto de N. S. Nazaré à lista de Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO estão entre as justificações deste reconhecimento.



O concurso Green Destination reúne, anualmente, histórias de turismo sustentável e de boas práticas de destinos, em todo o mundo.



"Ao contar as suas histórias, as organizações de gestão de destinos podem ser reconhecidas pelas soluções que implementaram em resposta aos desafios e problemas que enfrentaram. Com o sector do turismo a enfrentar tempos muito difíceis nos últimos anos, a resiliência e o trabalho árduo destes destinos para se tornarem mais responsáveis deve ser celebrada", refere a organização.

